Câmara de Vereadores lançará Campanha do Agasalho em parceria com a Dupla Gre-Nal

A Câmara Municipal de Porto Alegre pretende lançar uma Campanha do Agasalho em uma iniciativa especial junto da Dupla Gre-Nal. “Será o maior projeto com os clubes e a Câmara de Vereadores”, destaca a presidente da Casa, vvereadora Mônica Leal.

A reunião com o Internacional foi realizada nesta quarta-feira (22/5), firmando a parceria. Na ocasião, o presidente do clube, Marcelo Medeiros, afirmou que torcedores que estiverem nas imediações do Estádio Beira-Rio neste domingo (2), às 19h, para o jogo entre Internacional e Avaí pelo Campeonato Brasileiro, já poderão fazer doações, ao lado da Capela Nossa Senhora das Vitórias.

O objetivo da representante da Câmara, agora, é se reunir com o Grêmio, para dar andamento na iniciativa, com os dois maiores clubes do estado, visando multiplicar as forças. “É necessário que as pessoas sejam despertadas pelo espírito de solidariedade que sempre caracterizou a sociedade, afirmou Mônica Leal.

