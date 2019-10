Câmara dos Estados Unidos aprova regras para inquérito de impeachment contra Donald Trump

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos deu um passo importante no inquérito do impeachment contra o presidente republicano Donald Trump. Nesta quinta-feira (31), democratas da Casa conseguiram votos suficientes para aprovar uma legislação que estabelece os próximos passos no processo – a votação é o primeiro teste formal de apoio ao inquérito que a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, lançou em 24 de setembro.

A Câmara, controlada pelos democratas, votou por 232 a 196 para estabelecer como realizar audiências públicas no Congresso, o que pode ser prejudicial para Donald Trump às vésperas das eleições presidenciais de 2020.

A investigação do impeachment se concentra em saber se o presidente pressionou a Ucrânia a ajudá-lo em sua campanha de reeleição no ano que vem, uma acusação negada por ele. Trump respondeu em uma rede social que o processo de impeachment é “a maior caça às bruxas na história norte-americana”.

A votação estabelece regras para a fase pública do inquérito, que até agora foi conduzido exclusivamente a portas fechadas. O resultado desta quinta-feira permite que o Comitê de Inteligência da Câmara – painel que lidera a investigação e colhe depoimentos privadamente – passe a convocar audiências públicas.