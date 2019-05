Campanha contra Câncer Bucal

Até as 16h desta quarta (29), um total de 570 pessoas foram examinadas durante a campanha Maio Vermelho – Mês de Luta contra o Câncer Bucal, no Largo Glênio Peres, no Centro de Porto Alegre. Durante todo o dia, profissionais da área de odontologia realizaram exames clínicos, ações de conscientização e atividades educativas em dez consultórios, com funcionamento até as 17h.

