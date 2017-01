Campanha da ALAP provoca empresários a se olharem no espelho

Provocar os empresários a se olharem no espelho, visualizarem o horizonte com otimismo e serem protagonistas das mudanças e de novas atitudes. Essa é a proposta da campanha que a SPR foi convidada a criar para a Associação Latino-Americana de Propaganda (ALAP). Todo início de ano a entidade veicula anúncios para espalhar otimismo no mercado da publicidade. E desta vez, a SPR foi a agência escolhida para falar de otimismo e dar um gás ao mercado no ano de 2017.

Os anúncios estão veiculando nas maiores revistas e jornais do Brasil e da América Latina, com textos em inglês e espanhol. As peças convidam os empresários a olharem para o espelho e serem agentes do progresso através da força do próprio otimismo. “Todos sabemos que crises acontecem por uma força de mimetização, onde nos sentimos impelidos a seguir o sentimento alheio. Muitas vezes, crises são movimentos de pessimismo, impensados e distantes da realidade. O que propomos na campanha é uma mudança no olhar”, destaca o diretor executivo da SPR, Juliano Brenner Hennemann.

“Olhe mais para você e para as suas atitudes” é o convite feito nos anúncios criados pela SPR, que brincam com o texto de letras invertidas, em uma solução instigante, inusitada, incomum e forte. As peças têm como objetivo gerar uma interação com o público, para que a mensagem cause impacto e não passe despercebida. Assim, a pessoa precisa pegar o layout e visualizá-lo na frente do espelho, gerando uma reflexão e mostrando que nada é mais importante e mais inspirador do que o próprio otimismo.

FICHA TÉCNICA

Campanha: Otimismo 2017 – ALAP

Peças: Anúncios

Cliente: ALAP

Agência: SPR

Diretor de Conta: Juliano Brenner Hennemann e Gustavo Ermel

Gerente de Atendimento: Giorgia Antunes Lorenz

Executiva de Contas: Barbara Vellwock

Atendimento: Hellenn Rech

Direção de Criação: Fábio Henckel

Direção de Arte: Marco Sesterhenn

Redação: Anilton Vidal

