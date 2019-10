Campanha da prefeitura de Porto Alegre já arrecadou mais de 6,5 mil brinquedos

A campanha da prefeitura de Porto Alegre “Tudo Vira Brinquedo – Fazendo Juntos Uma Infância Mais Feliz” já arrecadou mais de 6,5 mil doações. A ação será prorrogada até o Natal.

A distribuição de 2 mil desses brinquedos começou na quarta-feira (09). As instituições Associação Beneficente Francisco de Assis, Associação de Educação Infantil Eremi, Centro de Umbanda Oxum Xangô e Fraternidade Ogum e Instituto Estadual Paulo da Gama foram as primeiras a receber as doações. As entregas seguem nos próximos dias.

Segundo o secretário municipal de Comunicação, Orestes de Andrade Jr., o sucesso da campanha se deve, principalmente, ao engajamento da sociedade, apoio da imprensa e aumento do número de parceiros. “A campanha já deu certo. A mobilização e o trabalho da primeira-dama Tainá Vidal e da secretária Comandante Nádia estão sendo fundamentais, assim como o apoio da imprensa e de dezenas de parceiros”, comemorou o secretário.

Os brinquedos podem ser entregues pela população na prefeitura e em secretarias e órgãos municipais, além de empresas parceiras da campanha.

