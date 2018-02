Campanha de coleta responsável de televisores é realizada pela Seja Digital na região de Porto Alegre

Encontrar um destino adequado para os eletrônicos quebrados é um dos principais desafios da atualidade. Muitos desses produtos não podem ser descartados no lixo comum, pois possuem metais tóxicos que contaminam o meio ambiente. Com o desligamento do sinal analógico de TV, que já começou na região e será concluído em 14 de março, muitas pessoas podem aproveitar para descartar televisores quebrados ou trocar aquele televisor antigo – o que não é necessário, uma vez que, com o conversor instalado e antena adequada, qualquer televisor pode transmitir a programação de TV aberta por meio do sinal digital.

Pensando nisso, a Seja Digital, entidade responsável pela operação do processo de migração do sinal de TV no Brasil, em parceria com o DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) disponibiliza 2 pontos de coleta em Alvorada, 2 em Bento Gonçalves, 2 em Cachoeirinha, 2 em Canoas, 2 em Caxias do Sul, 2 em Cidreira, 2 em Gravataí, 2 em Guaíba, 1 em Imbé, 1 em Novo Hamburgo, 9 em Porto Alegre e 3 em São Leopoldo, 2 em Sapucaia do Sul e 2 em Viamão. A ação tem como objetivo estimular o descarte correto e responsável de televisores e outros equipamentos eletrônicos. O projeto acontece até o dia 28 de fevereiro.

Além da coleta, a Seja Digital, que tem como missão informar e orientar a população sobre essa mudança, disponibiliza um espaço para o tema no site www.sejadigital.com.br/recicle. Ali, é possível saber mais informações sobre o descarte adequado e encontrar o ponto de coleta mais próximo de cada residência, por meio do CEP.

Mudança do sinal de TV

O prazo final para que as emissoras desliguem o sinal analógico de TV em 107 cidades gaúchas é 14 de março. Após essa data só será possível assistir à programação da TV aberta por meio do sinal digital. As famílias de baixa renda atendidas pelo Governo Federal têm direito a um kit gratuito, com antena digital e conversor com controle remoto. Para saber se tem direito e agendar a retirada do kit em um dos pontos disponibilizados pela entidade, basta ligar para 147 ou acessar o site sejadigital.com.br/kit, com o NIS (Número de Identificação Social) em mãos.

Para ter acesso à programação da TV digital, que já está disponível na região, é necessário instalar os equipamentos. O processo é simples e o mais indicado é instalar sua antena no telhado de casa. Depois, conecte o conversor à sua TV e faça a sintonia dos canais. Se ainda tiver dúvidas, ligue gratuitamente para o 147.

