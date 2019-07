Campanha de Dia dos Pais do ParkShopping Canoas terá sorteio de moto Harley Davidson

Para celebrar o Dia dos Pais no melhor estilo, o ParkShopping Canoas preparou uma promoção tão especial quanto a data: a cada R$ 200 em compras, o cliente tem direito a um cupom para concorrer a uma moto Harley Davidson 0km modelo IRON 883. Seguidores no Instagram do ParkShoping Canoas recebem cupons em dobro.

Além disso, com R$ 600 em compras, os clientes ganham uma tábua de churrasco. Eles poderão escolher uma opção do brinde dentre os modelos disponíveis. Com limite de uma unidade por CPF, as tábuas serão distribuídas enquanto durarem os estoques.

Balcão de trocas, urna e brindes estarão localizados no piso L2, próximos ao HOTZONE. A promoção é válida de 25 de julho a 11 de agosto. O sorteio ocorre no dia 13 de agosto, às 10h.

