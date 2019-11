Bem-Estar Campanha de vacinação contra o sarampo termina neste sábado

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

Em Porto Alegre, foram confirmados 13 casos de sarampo neste ano Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

A segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, que começou no dia 18 deste mês, prossegue até este sábado (30), quando será realizado o Dia D de mobilização em todo o Brasil. Jovens entre 20 e 29 anos compõem o público-alvo dessa fase da campanha.

Em Porto Alegre, foram confirmados 13 casos de sarampo neste ano. Desse total, seis foram registrados em pessoas na faixa etária da campanha. Os outros sete pacientes são um bebê com menos de 1 ano, três jovens de 18 anos e três adultos com mais de 30 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde oferece a vacina em todas as unidades de saúde da Capital gaúcha. Neste sábado, haverá atendimento nos turnos da manhã e da tarde. A cidade tem cerca de 250 mil jovens entre 20 e 29 anos, conforme dados do IBGE. Aproximadamente 167 mil precisam atualizar o esquema vacinal.

“A campanha oferece a oportunidade de atualização da caderneta de vacinação. É importante que os jovens compareçam a uma unidade de saúde para verificar a sua condição vacinal”, disse o médico da Vigilância em Saúde Juarez Cunha.

Crianças

Em outubro, a campanha nacional de vacinação contra o sarampo abrangeu crianças entre 6 meses e 5 anos incompletos. Segundo dados do Ministério da Saúde, Porto Alegre alcançou a meta de 95% de imunização do público-alvo. O objetivo da campanha é aumentar a cobertura vacinal e diminuir o risco de transmissão do vírus do sarampo.

