Campanha do Agasalho 2019 encerra com mais de 1,4 milhão de donativos arrecadados no RS

A Campanha do Agasalho 2019 encerrou, nesta quinta-feira (19) no RS, arrecadando 1.449.452 donativos e superando os números das últimas edições. A maior quantidade de doações foi registrada na Serra, seguida da região Sul e a Capital. A edição deste ano teve uma nova metodologia de quantificação dos dados, com a Defesa Civil passando a computar os itens arrecadados em todo o Estado, incluindo na soma as prefeituras que participaram da campanha e repassaram as informações.

As doações foram designadas para 245 municípios e 102 entidades assistenciais atendidas pela Central de Doações da Defesa Civil Estadual. Os objetos arrecadados foram doados a comunidades carentes, famílias em vulnerabilidade social, casas de passagem e ONGs. Entre os itens estão roupas, calçados, cobertores e utensílios de mesa e banho.

Diversas instituições e empresas do Estado colaboraram doando recursos para a divulgação da campanha, peças de roupas ou cobertores. Um exemplo foi o Sindifisco-RS, que doou roupas e 500 cobertores, e a Icatu Seguros, que doou R$ 30 mil em cobertores.

Deixe seu comentário: