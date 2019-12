Futebol Campeonato Brasileiro: Grêmio x Cruzeiro; acompanhe

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Arena recebe último jogo do campeonato. Foto: Reprodução/Twitter Arena recebe último jogo do campeonato. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O Grêmio enfrenta o Cruzeiro pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (5), na Arena. Os tricolores já estão garantidos na fase de grupos da Libertadores 2020, enquanto o Cruzeiro luta pela permanência na série A.

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Paulo Victor, Kannemann, David Braz, Bruno Cortez, Michel, Matheus Henrique, Galhardo, Luciano, Everton, Pepê, Diego Tardelli.

Cruzeiro – Técnico

Fábio, Edilson, Léo, Cacá, Egídio, Henrique, Éderson, Ariel Cabral, Orejuela, David, Fred.

Arbitragem

Árbitro Andre Luiz de Freitas Castro (GO), auxiliado por Cristhian Passos Sorence (GO) e Fabricio Vilarinho da Silva (GO). Árbitro de vídeo: Wagner Reway (PB).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

