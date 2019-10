Campeonato Brasileiro: Inter x Athletico-PR; acompanhe

O Internacional recebe o Athletico-PR nesta quinta-feira (31), no Beira-Rio, para a disputa de partida da 29ª rodada do Brasileirão. Marcado para as 21h30, o confronto envolve duas equipes separadas por três pontos na tabela. Sexto colocado com 45 pontos somados, se conquistar a vitória nesta noite os colorados sobem para quinto, permanecendo a apenas um ponto de distância do São Paulo, primeira equipe no G4. A partida marca a estreia do técnico Zé Ricardo no Beira-Rio.

Internacional – Técnico Zé Ricardo

Marcelo Lomba, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Zeca, Rodrigo Lindoso, Edenílson, Heitor, Patrick, D’Alessandro, Guilherme Parede, Paolo Guerrero.

Athletico-PR – Técnico Tiago Nunes

Santos, Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira, Adriano, Wellington, Bruno Guimarães, Bruno Nazário, Nikão, Rony, Marco Ruben.

Arbitragem

Andre Luiz de Freitas Castro apita o jogo, auxiliado por Cristhian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha. VAR: Elmo Alves Resende Cunha. Quarteto de Goiás.

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

Tweets by rdgrenal