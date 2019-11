Futebol Internacional perde do Goiás por 2 a 1, em casa, pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

Guerrero fez o único gol do Internacional. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Guerrero fez o único gol do Internacional. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional perdeu por 2 a 1 para o Goiás, nesta quarta-feira (27), em disputa pela 35ª rodada do Brasileirão. O Inter ficou com 51 pontos, e o Goiás foi a 49. O duelo foi o penúltimo do Colorado em casa nesta temporada. Para os colorados, o confronto seria fundamental para garantir um lugar na Libertadores 2020, que fica cada vez mais distante. Os gols foram marcados por Rafael Moura e Michael pelo Goiás e por Guerrero pelo Inter. Na próxima rodada o Inter enfrenta o Botafogo, sábado (30), no Engenhão.

Resumo

O primeiro gol saiu de um ex-colorado, Rafael Moura, fazendo valer a famosa “lei do ex”, ainda aos 14 minutos do primeiro tempo. Os colorados atacavam, mas a bola não entrava e Marcelo Lomba esteve irreconhecível no jogo. Não por acaso, aos 26 minutos, Michael ampliou no segundo tempo – ele já tinha feito um gol no primeiro, anulado pelo VAR. Nem a entrada de Nonato e Sarrafiore, no segundo tempo, foram suficientes para que a pontaria colorada acertasse o gol. A equipe tentava, mas nada parecia funcionar. Aos 32 minutos Guerrero descontou, mas nem um empate os colorados conseguiram arrancar. D’Alessandro, que também não esteve bem, está fora do próximo jogo após levar cartão amarelo.

Internacional – Técnico Zé Ricardo

Marcelo Lomba, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Heitor (Pedro Lucas), Edenilson, Bruno Silva (Nonato), Uendel, D’Alessandro, Patrick (Sarrafiore), Nico López, Paolo Guerrero.

Goiás – Técnico Ney Franco

Tadeu; Yago Rocha, Rafael Vaz, Fábio Sanches e Alan Ruschel; Yago Felipe (Thalles), Léo Sena e Gilberto Jr; Michael (Dudu), Rafael Moura (Kaio) e Leandro Barcia. Técnico: Ney Franco.

Arbitragem

Caio Max Augusto Vieira – RN (CBF), auxiliado por Jean Marcio dos Santos – RN (CBF) e Fabiano da Silva Rodrigues – ES (CBF). Árbitro de vídeo Wagner Reway – PB (Fifa).

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário