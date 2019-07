Campeonato Municipal de Vôlei começa neste domingo em Porto Alegre

Com 51 equipes e 612 atletas, neste domingo (7) começa a 15ª edição do Campeonato Municipal de Vôlei. A competição acontece no Colégio Marista Rosário, na Praça Dom Sebastião, 2, bairro Independência, a partir das 8h.

Serão 42 jogos ao longo do dia pelas categorias A, B e C, entre as categorias masculino e feminino. A entrada para assistir os jogos é gratuita.

O campeonato é promovido pela Prefeitura de Porto Alegre através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE), através da Diretoria Geral de Esporte, Recreação e Lazer (DGERL).

