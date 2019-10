Campeonato Sulamericano Feminino de Golfe Sênior acontece em outubro em Porto Alegre

A diretoria da Associação Brasileira Feminina de Golfe Sênior (ABFGS) está organizando o Campeonato Sulamericano Feminino de Golfe Sênior no Brasil. O primeiro torneio ocorre de 14 a 18 de outubro, em dois clubes de Porto Alegre, o Porto Alegre Country Club (Rua Líbero Badaró, número 524, bairro Passo d’Areia) e o Belém Novo Golfe Clube (Avenida Juca Batista, número 8000, bairro Belém Novo).

Além da seleção do Brasil, participação da disputa mais nove países latino americanos: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Perú, Uruguai e Venezuela. Ao todo, a competição envolverá mais de 230 jogadoras. O campeonato é dividido em duas categorias: Sêniors, acima de 50 anos, e Super Sênior, com mais de 70 anos. Já a modalidade de jogo será “stroke play” (por tacadas) “gross” e “net” em todas as categorias. Além disso, dois juízes internacionais estarão colaborando com o campeonato: o canadense Frank Cazabon e a mexicana Claudia Camargo.

A solenidade de abertura acontece no dia 14 e terá o desfile de todas as comitivas em traje de gala, hasteando suas bandeiras ao som de seus respectivos hinos, tocados pela banda da Brigada Militar. O evento de abertura acontece no Country Clube, às 18h. A entrega dos troféus às vencedoras ocorrerá no dia 18, após o jantar de encerramento, também no Country Club.

