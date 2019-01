Canadense é sequestrado em Burkina Faso

Um canadense foi sequestrado por homens armados em Burkina Faso (ex-Alto Volta). Trata-se do segundo caso de desaparecimento de estrangeiros no país do noroeste da África desde o começo deste mês. A região tem sido cenário de ataques por radicais islâmicos, além de conflitos étnicos que recentemente motivaram as autoridades locais a decretarem estado de emergência.

Deixe seu comentário: