Concurso popular entre o público indiano e responsável por alçar à fama estrelas de Bollywood, a competição Miss Índia costuma ser um divisor de águas na vida de suas participantes. As competidoras deste ano, porém, se viram no centro de uma polêmica, depois de críticos acusarem os organizadores do concurso de privilegiarem garotas de pele clara.

