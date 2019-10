A agência FGTAS/Sine de Canela realizará na tarde desta sexta-feira um curso intensivo sobre aspectos como atendimento, vendas e negociação no segmento de artesanato. As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas. Mais informações pelos telefones (54) 3282-5156 e 3286-9532. A atividade começa às 13h na Câmara de Vereadores local e prossegue até as 17h30min.