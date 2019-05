O cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, passou por uma cirurgia de emergência na noite de quarta (29) no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP). Segundo a assessoria da dupla, a cirurgia foi por causa de um quadro de apendicite. O sertanejo passou mal um pouco antes da apresentação em Jataí (GO), que faria na mesma data. Com a ausência de Cristiano, Zé Neto fez o show sozinho.