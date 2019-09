Cantor Daniel foi ao hotel do Cruzeiro em Porto Alegre desejar sorte para Rogério Ceni

A equipe de O Sul encontrou uma presença inesperada no hotel onde o time do Cruzeiro está hospedado para o jogo de hoje (4) à noite, contra o Internacional: o cantor sertanejo Daniel! “A música e o futebol tem tudo em comum. As duas conseguem alegrar muito o povo brasileiro”, afirmou ele.

O cantor também explicou o motivo para estar em hotel da capital. Daniel é amigo de longa data de Rogério Ceni, novo técnico do Cruzeiro. “Vim deixar um abraço para o Rogério que é um grande amigo. Uma pessoa querida, do bem, de família”, contou. Mesmo com a amizade, o cantor, que é são-paulino, afirmou que não torcerá para nenhum dos times nesta noite. “Não tenho torcida, mas vou torcer por um grande jogo. Desejo sorte para os dois clubes. São duas grandes equipes”, concluiu.

O Internacional enfrenta o Cruzeiro, no Beira-Rio, na noite desta quarta-feira, em partida que inicia às 21h30. O Colorado entra em campo para confirmar a classificação para a final da Copa do Brasil. Vale lembrar que o Inter venceu por 1 a 0 a primeira partida, que aconteceu em Belo Horizonte.

Acompanhe a movimentação do Internacional antes da semifinal da Copa do Brasil aqui.