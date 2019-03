O cantor de country Justin Carter morreu após disparar acidentalmente contra si mesmo durante a gravação de um clipe no último sábado (16). Em entrevista ao canal Fox News, a mãe de Carter, Cindy McClellan, disse que ele estava gravando um novo clipe no Texas, quando tirou uma arma de seu bolso e “atirou em seu olho” acidentalmente. A arma estava sendo usada no vídeo.

