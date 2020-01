Magazine Cantor Victor Chaves, ex dupla com Léo, é condenado por agredir a mulher em Belo Horizonte

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

De acordo com a Justiça, decisão em primeira instância estipulou 18 dias de prisão simples em regime aberto; cantor recorreu Foto: Reprodução de TV De acordo com a Justiça, decisão em 1ª instância estipulou 18 dias de prisão simples em regime aberto; cantor recorreu (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O cantor Victor Chaves, que fazia dupla com Léo, foi condenado em primeira instância na acusação de agressão contra a mulher dele, em Belo Horizonte. De acordo com o TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais), uma pena foi fixada no dia 29 de novembro, estabelecendo o cumprimento de 18 dias de prisão em regime aberto. O cantor recorreu da decisão na última quinta-feira (09), e o caso foi enviado ao MPMG (Ministério Público de Minas Gerais).

Victor se tornou réu em 2017, depois de ser indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais por vias de fato, uma contravenção penal contra a mulher. Na época, Poliana Bagatini Chaves estava grávida do segundo filho do casal.

Segundo o boletim de ocorrência, ela disse que foi agredida pelo marido por motivos fúteis, que foi jogada no chão e que recebeu vários chutes, em fevereiro daquele ano, em um prédio no bairro Luxemburgo, na Região Centro-Sul da capital.

Ainda segundo o TJMG, o cantor também foi condenado a pagar R$ 20 mil à vítima, “como indenização em decorrência dos danos morais causados”, além de ter que arcar com os custos processuais. Foi estabelecido o benefício de so surcis, que é a suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos.

Em fevereiro do ano passado, o cantor fez uma sátira citando a acusação de agressão, em um vídeo publicado na internet. O MPMG informou que não vai se manifestar sobre o processo, que corre em segredo de Justiça.

Victor se defende

Em 2017, Victor disse à TV Globo que “nunca agrediu ninguém”. Neste domingo (12), o advogado do sertanejo, Felipe Martins, disse que existe uma restrição de comentário e divulgação sobre o processo e a sentença. Em nota enviada pela defesa, Victor afirmou que “desde o início deste processo, arquei com os ônus de manter silêncio para preservar minha família. Diante disso, prefiro nada comentar”.

