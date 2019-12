Acontece Capital ganha nova agência do Sicredi no centro financeiro da cidade

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Foto: Marco Antônio / Sicredi União Metropolitana RS

A Sicredi União Metropolitana RS inaugurou uma nova agência na Carlos Gomes na tarde desta segunda-feira (9/12), marcando a chegada da instituição na avenida. Voltada ao relacionamento, a nova unidade ocupa a esquina com a rua Campos Salles. Toda envidraçada, a agência é aconchegante e moderna, dotada de salas de reuniões para serem usadas pelos associados, que também contarão com atendimentos presenciais em suas empresas e residências. “A cooperativa ganha um espaço moderno, focado no relacionamento, aberto para atividades dos associados e da comunidade”, afirmou o gerente da agência, Fabiano Borges.

Outra novidade é o compartilhamento de um espaço com o Saque Pague que dispõe de um caixa eletrônico aberto para todos que fazem operação por meio dos equipamentos da empresa, inclusive o Sicredi, trazendo mais agilidade e conveniência para a região. “Agradecemos a parceria e por estar com vocês. Temos falado muito na transformação das agências bancárias mais voltadas para relacionamento. O Sicredi tem um potencial muito forte em relação a isso”, afirmou o gerente comercial da Saque e Pague, Samuel Lermen.

A agência terá como foco principal prestar assessoria direcionada ao planejamento financeiro das pessoas e das empresas, com realização de encontros focados em educação financeira e profissionais disponíveis para consultorias nas residências e nas empresas dos arredores.

Criada com o conceito colaborativo, o local dispõe de uma sala de reuniões e internet para os associados. O modelo de espaços compartilhados oferece a estrutura física para ser utilizada por todos os associados.

A inauguração encerra o ciclo de expansão da Sicredi União Metropolitana em 2019, com cinco novas agências abertas no períodos e 102 novas vagas de emprego geradas. A expansão física da cooperativa continuará em 2020. Já em janeiro, Viamão receberá a terceira unidade do município.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário