Capital recebe “Fados de Lisboa”

No próximo dia 25, entre 18h e 21h, acontece o primeiro evento no Switch, novo empreendimento da Astir Incorporadora, na Av. Independência, esquina Rua Fernandes Vieira.

A parceria com a Amo.Te Lisboa vai levar para o Espaço Switch uma edição especial do “Fados de Lisboa”, com a cantora e fadista Nani Medeiros, Jr. Pita no violão e Ricardo Araújo na guitarra portuguesa. O clima ficará ainda mais completo com petiscos portugueses e o tradicional vinho do porto.

O espaço do empreendimento, que une a sofisticação do Moinhos do Vento e a tradição do Bom Fim, será palco de diversos eventos culturais e gastronômicos até o final do ano, movimentando toda vizinhança.