Carlos Alberto Nóbrega comenta briga do passado com Silvio Santos: “Ele estava deslumbrado”

Em entrevista exclusiva ao programa Tricotando, Carlos Alberto Nóbrega contou detalhes sobre sua relação com Silvio Santos. A amizade dos dois é de longa data, mas teve uma pausa de 11 anos, tempo em que ficaram sem se falar. O humorista conta que o apresentador “estava deslumbrado com o sucesso extraordinário que estava fazendo e com o dinheiro que estava ganhando”. No entanto, Carlos Alberto afirma que a culpa da briga foi sua e que teria sido “envenenado”.

O artista, eternizado pelo programa A Praça é Nossa, ainda comentou como foi que a atração foi para o SBT e relembra detalhes e momentos que viveu com Silvio Santos.

