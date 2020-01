Política Carlos Bolsonaro tenta retomar a influência no governo do seu pai, o presidente Jair Bolsonaro

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

Carlos (D) passou um tempo ausente das redes sociais Foto: Reprodução/Instagram Bolsonaro com o filho Carlos em postagem de sua rede social. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Após a sua relação com o presidente Jair Bolsonaro ter passado por um abalo no ano passado, o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PSC) retomou o seu engajamento nas redes sociais e voltou à carga contra a comunicação do Palácio do Planalto.

Crítico desde o início do governo à condução dos canais institucionais da Presidência da República, ele voltou a divulgar realizações da gestão federal e a fazer reparo público sobre a postura da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social), comandada pelo publicitário Fabio Wajngarten. As manifestações do vereador ocorreram após ele ter ficado quase um mês ausente das redes sociais.

Segundo assessores presidenciais, Carlos submergiu depois de ter protagonizado um desentendimento com Bolsonaro, que se irritou após o filho ter publicado na conta oficial do pai manifestação favorável à prisão após condenação em segunda instância.

Na época, o presidente queria evitar o assunto na esfera pública para não se indispor com o STF (Supremo Tribunal Federal), que analisava a questão e decidiu por rejeitar a possibilidade.

Após o episódio, Bolsonaro pediu ao filho que desse menos opiniões nas redes sociais, segundo relatos. A ausência de Carlos nas redes sociais ocorreu no mesmo período em que a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) das Fake News intensificou a coleta de depoimentos de ex-aliados do presidente, entre eles a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP).

Segundo a parlamentar paulista, que já entrou em diversos atritos com Carlos e com os outros filhos de Bolsonaro nas redes sociais, o vereador tentou montar uma espécie de rede de espionagem no Palácio do Planalto. Isso incluiria grampos e dossiês.

Conforme um aliado do presidente, após o desentendimento com o pai, Carlos chegou a ficar cerca de 45 dias sem falar com Bolsonaro.

A avaliação do núcleo moderado do governo federal, formado por integrantes da cúpula militar e da equipe econômica, é de que, em sua volta às redes sociais, o vereador iniciou uma tentativa de retomar a sua influência sobre o governo.

