O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) utilizou nesta quinta (17) a conta no Twitter do seu pai, Jair Bolsonaro, para publicar uma mensagem defendendo a execução de pena após condenação em segunda instância, horas antes da sessão marcada pelo STF para analisar o tema, mas depois apagou a publicação. Carlos afirmou que publicou “sem autorização do Presidente” e pediu desculpas.