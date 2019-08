Muito antes de ser atriz, carreira que exerce desde 1993, Carolina Dieckmann, 40, já tinha uma paixão pela música. Ainda criança, ela conta que vivia cantando em casa e ao lado da família, nos almoços de domingo. Agora, o público poderá conhecer um pouco do seu lado cantora no espetáculo “Karolkê”, que estreou no dia 1º, em Campinas (SP). A atriz agora se arrisca como cantora.

