Casa Valduga amplia portfólio da linha Naturelle com dois novos rótulos

O perfeito equilíbrio entre a leveza e o paladar adocicado. Assim são os vinhos da linha Naturelle, a mais antiga da marca Casa Valduga, que acaba de ampliar seu portfólio com o lançamento de dois rótulos: Naturelle Moscatel Rosé e Naturelle Frisante. Eles representam a renovação da linha, que ficou ainda mais sofisticada com sua nova identidade visual. Caracterizados por sua jovialidade e suavidade, os produtos são versáteis e ideais para diferentes ocasiões e harmonizações.

Com impressionante frescor e doçura equilibrada, o Naturelle Moscatel Rosé é intensamente frutado; junto à delicada presença floral de jasmim e erva doce, frutas de polpa branca maduras se destacam. Possui retrogosto igualmente frutado e rica coloração rosé quartz, com perlage abundante. Antes mesmo de chegar ao mercado, o rótulo foi campeão na Grande Prova Vinhos do Brasil 2019 (maior degustação às cegas de vinhos brasileiros disponíveis no mercado), com medalha de ouro na categoria Espumante Moscatel e Demi-Sec Rosé e ganhou o título de melhor Moscatel Rosé do Brasil.

Já o Naturelle Frisante é delicadamente adocicado, de corpo leve e refrescante, com frutas cítricas e tropicais como principais aromas, ressaltando seu perfil multifacetado. Possui coloração amarela esverdeada, com delicada formação de borbulhas, característica deste estilo de produto.

A nova identidade visual de Naturelle traz o símbolo da linha, a borboleta. Ela representa a fluidez, a mutação, a natureza, e suas cores e hábitos alimentares criam um vínculo com o perfil aromático dos exemplares que compõe a linha. Outra novidade é que os rótulos já apresentam o Selo Vegano, do programa de certificação “Certificado Produto Vegano SVB”, da Sociedade Vegetariana Brasileira. Alguns vinhos podem passar por processos que incluem algum tipo de proteína animal, mas este selo atesta que nenhum produto de origem animal é utilizado na elaboração dos vinhos Naturelle.

Marcando presença há quase três décadas na vida dos apreciadores de vinhos nacionais, Casa Valduga Naturelle transita entre o clássico e o contemporâneo. Seu portfólio traz produtos jovens, refrescantes e de paladar suave, que unificam gerações. Naturelle representa a história da Famiglia Valduga e o legado das gerações passadas. São as raízes mais profundas, o alicerce mais resistente e a inspiração mais doce.

Os rótulos podem ser encontrados em lojas especializadas, redes de supermercado e no e-commerce loja.famigliavalduga.com.br