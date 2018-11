Casa Valduga cria experiência única para celebração do Dia Mundial do Enoturismo

O Dia Mundial do Enoturismo ocorre no segundo domingo de novembro, quando é comemorado o Dia Europeu do Enoturismo com ações realizadas em cidades ligadas à produção vinícola do velho continente.

A partir de 2018, a data também contará oficialmente com programações no Brasil e em outros países da América do Sul tornando-se, assim, mundial. A iniciativa é realizada pela Rede Europeia de Cidades do Vinho (Recevin), composta por mais de 800 cidades de 10 diferentes países, e foi viabilizada no Brasil por meio da Associação Internacional de Enoturismo (Aenotur) e apoiada pelo Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin).

Conhecida por ter sido a primeira vinícola a introduzir o Enoturismo no Vale dos Vinhedos, a Casa Valduga apresenta aos seus visitantes uma imersão no mundo da uva e do vinho com a criação da Degustação de Ícones. Composta por um Winetour guiado por um enólogo, o ápice da experiência acontece com a degustação dos produtos mais icônicos da marca sob vinhedos centenários da vinícola. A sequência de degustação traz os espumantes 130 Blanc de Blanc, 130 Blanc de Noir, 130 Rosé. Já os vinhos, contam com um dos melhores Chardonnays do Mundo, o premiado Gran Leopoldina Chardonnay D.O 2017, o tinto Gran Raízes Corte e a safra histórica do vinho Storia 2012.

“Receber bem nossos mais de 150 mil visitantes a cada ano é um desafio que nos motiva em busca de experiências diferenciadas. A Degustação de Ícones, proporciona um novo momento ao visitante, que terá a oportunidade de conhecer produtos consagrados no mercado nacional e internacional, mas com a leveza de estar ao ar livre, sob vinhedos históricos. É um convite para os bons momentos, em meio à natureza”, destaca Juarez Valduga, presidente do Grupo Famiglia Valduga.

Para participar desta experiência, efetue a sua reserva através no número (54) 2105-3122 ou pelo e-mail cursos@casavalduga.com.br.

Serviço/ Degustação sob os vinhedos/ Endereço: Via Trento 2355, Vale dos Vinhedos – Bento Gonçalves – RS/ Telfone: (54) 2105-3154/ E-mail: cursos@casavalduga.com.br

Datas/ Sexta-Feira – 9/11 – 15h/ Sábado – 10/11 – 15h/ Domingo: 11/11 – 14h

Valor: R$ 120,00 (por pessoa)

Produtos degustados: 130 Blanc de Blancs, 130 Blanc de Noir, 130 Rosé, Gran Chardonnay D.O., Gran Raízes, Storia Merlot.

– Inclui visita à vinícola e degustação de vinhos e espumantes ícones.

– Inclui como brinde uma taça de cristal exclusiva.

– Máximo de 12 pessoas por programação.

Complexo Enoturístico da Casa Valduga

O complexo foi um dos primeiros parques enoturísticos do Brasil, criado pela vinícola Casa Valduga para que os visitantes pudessem conhecer o processo de elaboração de seus espumantes, vinhos finos e um pouco da cultura italiana. O local oferece hospedagem, gastronomia e um espaço para degustação dos produtos da empresa (a Enoboutique).

