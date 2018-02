Casa Valduga será atendida pela Global

Global comemora o retorno das marcas Casa Valduga e Casa Madeira ao seu portfólio de clientes. A agência, sediada em Porto Alegre, irá cuidar da gestão de branding das duas marcas em âmbito nacional e internacional. O atendimento inclui estratégia de marca, geração de conteúdo em canais online e offline, mídia social e ponto de venda (PDV).

A Casa Valduga iniciou a sua história no Vale dos Vinhedos, na serra gaúcha, em 1875. Em 2017, foi eleita a melhor vinícola do Brasil pela Associação Mundial de Jornalistas e Escritores de Vinhos e Licores (WAWWJ) e entrou no Top 100 das melhores do mundo. Recentemente, o rótulo Sur Lie Nature recebeu o reconhecimento como o melhor espumante da América do Sul pelo guia Descorchados. A Casa Madeira foi a pioneira na elaboração de suco de uva integral no país e hoje possui uma ampla linha de produtos gourmet: geleias, antepastos, cremes balsâmicos, chás gelados e molhos para pimenta.

“Escolhemos a Global como uma parceira fundamental para nos ajudar a construir e solidificar os nossos sonhos que são materializados através da nossa marca e nos produtos de alta qualidade. Teremos grandes desafios que nos motivam a desenvolver trabalhos cada vez mais consistentes para atingir os nossos objetivos. Casa Valduga é Global”, diz Eduardo Valduga, diretor de Marketing da Famiglia Valduga.

“Vamos cuidar da gestão total das duas marcas. É um desafio renovado ter de volta uma empresa que representa o Brasil em mais 20 países, coleciona mais de 300 prêmios nacionais e internacionais e orgulha a vitivinicultura brasileira. Estamos muito felizes de poder novamente contribuir para o fortalecimento e crescimento dessas duas importantes marcas”, diz Daniel Skowronsky, sócio-diretor de Estratégia da Global.

