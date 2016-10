Casa Visconti abre suas portas em Caxias do Sul

Caxias do Sul passou a contar, desde o dia 05 de outubro, com uma casa especializada na venda de colchões de alto padrão. A Casa Visconti, localizada em um amplo espaço de dois andares, no centro da cidade, trabalha exclusivamente com os colchões Orbhes/Restopedic/Spaldin, marca reconhecida pela qualidade e uso de tecnologia de ponta na fabricação de seus produtos. Além disso, oferece ao público da Serra Gaúcha a linha de cama e banho da elegante marca Trousseau, com lençóis a partir de 300 fios, cobre leito, mantas, toalhas e itens como essências perfumadas e odorizantes de ambiente.

Gislaine Maria Izidro Lino e Denise Pretto Correa estão à frente do negócio e projetam já para o primeiro ano de atividades da loja um crescimento de 30%. “Para os próximos cinco anos, existe o planejamento de abrir mais duas filiais da Casa Visconti em cidades da região que ainda estão sendo estudadas”, explicam as sócias.

A dupla uniu conhecimentos em diferentes áreas e decidiu empreender. Denise foi consultora de vendas por oito anos, com larga experiência em vendas e domínio do produto. Gislaine é educadora física e professora de pilates e afirma com propriedade a importância da qualidade do sono. Após uma pesquisa de mercado, a dupla criou a sociedade e abriu a Casa Visconti.

“Queremos oferecer o que há de mais moderno e exclusivo em tecnologia de colchões, para pessoas exigentes, que buscam conforto e sabem o quanto uma noite bem dormida pode interferir no rendimento físico e mental de cada um e refletir na realização das atividades do dia a dia”, comenta Gislaine.

A Casa trabalha com 18 modelos de colchões com valores que variam de dois a 20 mil reais. Entre os produtos disponíveis, destaque para o Stallion, colchão manufaturado individualmente, de forma artesanal, e que tem seu estofamento composto por camadas de matérias primas 100% naturais e ecologicamente sustentáveis como, crina de camelo, crina de cavalo, lã de carneiro, fibra de Cashmere com elastano e látex natural. O modelo, considerado o único produzido inteiramente com insumos naturais no Brasil, é envolvido por uma malha de alta gramatura importada da Bélgica e possui molas ensacadas, exclusividade no Brasil da Restopedic, que promete uma experiência relaxante e revigorante ao dormir. A linha da Trousseu completa a gama de produtos voltados para o conforto e bem-estar.

Junto com sua abertura, a Casa Visconti iniciou uma parceria com o Cosmos Hotel, chamada de Test-Bed, onde o cliente interessado na compra de modelos específicos dos colchões, poderá ser convidado a se hospedar em uma das três suítes do hotel em Caxias do Sul que são equipadas com os colchões Orbhes/Restopedic/Spaldin e testá-los em uma noite de sono.

O espaço fica na esquina das ruas Vinte de Setembro e Alfredo Chaves e irá atender na segunda-feira das 13h30min às 18h45min, de terça a sexta-feira, das 9h às 18h45min e sábado, das 9h às 16h.

