Casal é preso em flagrante por diversos crimes em Cruz Alta

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (07), através da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas) de Cruz Alta, no Norte do Rio Grande do Sul, um casal por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e munições e receptação. A ação foi decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado no bairro Progresso.

De acordo com o delegado Rafael dos Santos, foram apreendidas na residência do casal porções de drogas, revólver calibre .38 municiado, munições e uma motocicleta com chassi raspado, além de diversas peças de roupas.

“A mulher possui possui antecedentes por tráfico, associação para o tráfico, porte e posse de arma de fogo, tentativa de furto e estelionato. O homem possui antecedentes por furto, homicídio, roubos e receptação”, ressaltou o delegado. A ação contou com o apoio da Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato de Cruz Alta.