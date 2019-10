Casal em momento íntimo é flagrado pelo Google Maps

Um usuário do Google Maps flagrou uma situação curiosa. Enquanto navegava pela ferramenta e checava uma rodovia em Taiwan, país do sudeste asiático, flagrou um casal em um momento íntimo na beira da estrada.

O casal estava nu e se abraçando em cima do capô de um carro branco ao lado de uma estrada chamada Shantian Road. “Dei uma olhada no Google em busca de animais e inesperadamente encontrei essa maravilhosa vista. Google Maps é a maior invenção de todos os tempos, é maior do que Deus”, afirmou o usuário que flagrou o momento.

Esse é o segundo caso de nudez no Google Maps em Taiwan desde o ano passado. Na ocasião, uma mulher foi vista mostrando seus seios na ferramenta. Não é possível confirmar a data da foto, uma vez que a plataforma passa anos procurando e excluindo fotos comprometedoras de seu sistema.

Mudanças para usuários do Android

Após receber modo motocicleta e novos recursos de segurança no Brasil, mais uma novidade no Google Maps foi descoberta, mas desta vez no mercado internacional. O aplicativo foi agraciado com novo logo e mudanças visuais para usuários do Android Auto.

Entre as alterações, está a presença do texto “Google Maps” no campo de pesquisa com o logotipo do Google adequado, além da fonte própria para a plataforma automotiva, ao lado do nome da ferramenta. Você pode visualizar como ficou a seguir:

Outra mudança no design consiste na caixa que mostra os destinos frequentes, como “Casa” ou “Trabalho”. Agora, essa área conta com cantos arredondados, para se adaptar à aparência atual do Android Auto. Até então, o app mostrava as laterais mais retas e quadradas.

Para completar, a barra de pesquisa passou a se assemelhar mais com a que é encontrada em smartphones. Na hora de expandi-la, ainda aparece uma pequena animação. Além das mudanças visuais, não há outros recursos implementados no Maps para veículos.

Por enquanto, não foi divulgado qual é a disponibilidade das alterações por região. Para os usuários do Android Auto, a recomendação é ficar ligado em possíveis modificações assim que abri-lo.

