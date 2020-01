Rio Grande do Sul Caso Kiss: Definida data de Júri em Santa Maria

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Primeiro júri sobre circunstâncias relacionadas ao incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, será realizado no dia 16 de março deste ano. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil/Arquivo Primeiro júri sobre circunstâncias relacionadas ao incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, será realizado no dia 16 de março deste ano. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil/Arquivo) Foto: Wilson Dias/Agência Brasil/Arquivo

O primeiro júri do processo criminal que apura as circunstâncias relacionadas ao incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, será realizado no dia 16 de março deste ano. Em decisão desta quinta-feira (16), o juiz de direito Ulysses Fonseca Louzada, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria, confirmou a data do julgamento dos acusados Luciano Augusto Bonilha Leão, Marcelo de Jesus dos Santos e Mauro Londero Hoffmann.

O quarto réu, Elissandro Callegaro Spohr, será julgado na Comarca de Porto Alegre, ainda sem data definida.

O júri acontecerá no Centro de Eventos da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), a partir das 10h. O acesso da imprensa ao local será permitido mediante credenciamento prévio.

Correição e desaforamento

O magistrado havia determinado a cisão do processo criminal, dividindo em dois os julgamentos dos réus (Marcelo e Mauro seriam julgados em 16 de março e Elissandro e Luciano, em 27 de abril, também deste ano).

As partes recorreram da decisão ao Tribunal de Justiça. Em 12 de dezembro passado, a 1ª Câmara Criminal do TJRS julgou os pedidos de correições parciais e de desaforamento interpostos pelo MP (Ministério Público), Assistente de Acusação e réus.

Os magistrados atenderam a defesa de Elissandro Spohr, para desaforamento do julgamento (transferência para outra Comarca), e ele será julgado em uma Vara do Júri de Porto Alegre, em data a ser marcada.

Já nas correições parciais, as partes questionaram diversos pontos da decisão, entre eles, o que previa a cisão do processo e a realização dos júris em datas separadas. Elas tiveram seus pleitos confirmados, sendo determinado o julgamento único dos três acusados, em Santa Maria.

