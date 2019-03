Caso Nico López: STJD aceita recurso do Inter e reformula punição aplicada pelo TJD-RS

Por meio de nota oficial, o Inter anunciou que teve parecer favorável no julgamento do recurso de Nico López junto ao STJD (Superior de Justiça Desportiva). O Tribunal reformou a decisão do Pleno do TJD-RS, apenas advertindo o atleta, que antes havia sido punido por quatro jogos de suspensão, pelos episódios ocorridos no jogo diante do Juventude, em Caxias do Sul. O jogador já cumpriu a suspensão imposta pelo Tribunal Desportivo gaúcho.

No dia 14 de março, o TJD-RS, em nova decisão, determinou o aumento de pena do jogador para quatro jogos. O recurso foi solicitado pela Procuradoria do Tribunal, que entendeu que no primeiro julgamento, a punição havia sido branda.

A decisão, que tirou o atacante do último Gre-Nal, foi fortemente criticada pela direção colorada e inclusive definiu o time que entrou em campo no clássico. Em protesto à decisão, o time entrou em campo com time reserva contra o Grêmio.

No comunicado divulgado no início da tarde desta quinta-feira, reforçou o entendimento contrário do clube em relação a punição imposta pelo TJD do Rio Grande do Sul. “A definição só reforça o posicionamento adotado pelo clube e deixa clara a injusta e abusiva pena sofrida pelo jogador. Face ao exposto, o Sport Club Internacional reafirma a sua intenção colaborativa com os órgãos jurisdicionais do desporto, esperando pela aplicação da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade na apreciação dos casos.”

