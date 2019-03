Casos de dengue crescem 264% no Brasil

Dados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda-feira (25) apontam que o Brasil registrou 229.064 casos de dengue apenas nas 11 primeiras semanas deste ano. O número significa um aumento de 264% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 62,9 mil casos. A incidência da dengue no País até 16 e março é de 109,9 casos por 100 mil habitantes.

