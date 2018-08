Caxias do Sul teve corrida de carrinho de lomba em homenagem ao Dia dos Pais

A Lojas Lebes antecipou as comemorações do Dia dos Pais em Caxias do Sul com uma ação especial para pais e filhos celebrarem juntos a data mais importante de agosto. Resgatando uma das brincadeiras de infância mais lembradas pelos pais, a rede reuniu centenas de pessoas no domingo, 5 de agosto, na 2ª edição da Corrida de Carrinho de Lomba Lebes. O Guri de Uruguaiana e o Licurgo também participaram da brincadeira. Ano passado, a mesma ação aconteceu em uma das principais avenidas de Porto Alegre, promovendo muita alegria e descontração em família.

Em Caxias do Sul, a corrida ocorreu na Rua Dr. Montaury com a Av. da Vindima, próximo ao Parque Getúlio Vargas (Parque dos Macaquinhos). Foram 100 metros de percurso com um único objetivo: diversão entre pais e filhos. Os equipamentos de segurança estavam à disposição, assim como todos os carrinhos da competição que foram disponibilizados pela Lebes. Houve premiação para as três primeiras duplas colocadas no evento e todos os inscritos ganharão brindes de participação.

