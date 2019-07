A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) emitiu nota oficial na noite desta quinta (4) para bancar a permanência do técnico Tite à frente da Seleção Brasileira. Mais cedo, o jornalista Juca Kfouri publicou em seu blog no UOL que o treinador está disposto a entregar o cargo com qualquer resultado na final da Copa América contra o Peru, neste domingo (7), às 17h, no Maracanã.