CBF confirma Grêmio e Fortaleza no estádio Centenário

*Valéria Possamai

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o Estádio Centenário foi o escolhido para receber Grêmio e Fortaleza, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Por conta da utilização da Arena para a disputa da Copa América, o estádio não poderá receber a partida pois estará cedido ao Comitê Organizador Local da Copa América no período que antecede a competição. A partida ocorrerá no dia 8 de junho, às 19h, em Caxias do Sul.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas