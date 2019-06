CBGolfe convoca atletas para os jogos Pan-Americanos de Lima 2019

A Confederação Brasileira de Golfe (CBGolfe) divulgou nesta terça-feira (4), a convocação dos atletas para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. A competição vai ser realizada no Peru entre os dias 26 de julho a 11 de agosto. Os torneios de golfe masculino, feminino e duplas mistas estão marcados para o período de 8 a 11 de agosto, data da Cerimônia de Encerramento. O campo de jogo é o Los Inkas Golf Club. Durante os dezessete dias de competições, está previsto que 6 690 atletas de 41 países participem em 417 eventos de 38 modalidades.

O Brasil será representado pelo atleta olímpico Adilson da Silva, além de Alexandre Rocha, Luiza Altmann e Nina Rissi. “Em nome da equipe técnica, posso dizer que estamos muito confiantes com as escolhas dos jogadores para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, e sempre visando à chance de trazer medalhas para o Brasil.”, afirma o coach brasileiro, Erik Andersson.

Temos gaúcho na história! Adilson da Silva é natural de Santa Cruz e fez história no golfe brasileiro ao conquistar pela primeira vez o título do Taiwan Masters, um dos torneios mais importantes da Ásia e do mundo, em 2018. Esta ano, ele vem se destacando no Asian Tour e Sunshine Tour, o que melhora sua colocação nos Rankings Mundial e Olímpico e na corrida pelos jogos Olímpicos 2020 em Tóquio. O paulista Alexandre Rocha também já obteve ótimos resultados este ano. Ele conquistou o o título da Copa Prissa da Gira de Golf Profesional Banorte (GGPB), o Tour Profissional Mexicano além de boas colocações no PGA Tour Latino América até o momento.

A caçula do grupo, Luiza Altman, de 21 anos, natural de São Paulo se tornou uma das principais promessas do golfe brasileiro. Esta ano disputou a 11ª edição do Flórida Natural Charity Classic, etapa do Symetra Tour. Nini Rissi reside e treina em Barcelona, na Espanha e já representou o Brasil no campeonato Sul-Americano Juvenil. “Luiza Altman, mesmo ainda relativamente nova, traz bastante experiência por jogar o LET Tour em 2018 e, nesta temporada, o KLPGA. Nina Rissi é uma atleta jovem, que reside em Barcelona, na Espanha, mas já representou o Brasil tanto em categorias de juvenil quanto amador, obtendo bons resultados”, complementa Erik Andersson.

A CBGolfe utilizou os novos critérios de convocação para a escolha dos atletas. Foram determinantes a posição no Ranking Mundial e o momento de cada golfista. “Estamos levando ao Pan uma equipe muito forte, formada por três profissionais que já têm uma bagagem internacional e uma amadora, a Nina, que vem mostrando muita determinação e comprometimento sempre que convocada para representar o Brasil”, reforça Euclides Gusi, presidente da CBGolfe.

O golfe, por sua vez, é uma modalidade relativamente recente na história dos Jogos Pan-Americanos, tendo aparecido pela primeira vez justamente na última edição, em Toronto 2015, onde o Brasil contou com quatro golfistas representando o país, entre eles Adilson e Luiza – além de André Tourinho e Clara Teixeira. Assim como em Lima, foram disputadas as categorias individuais masculina e feminina, e equipe mista. A modalidade ingressou na competição devido sua reestreia nos jogos Olímpicos em 201

