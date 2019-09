CCG recebe prêmio Top Ser Humano pela quarta vez

O CCG é o vencedor, pela quarta vez, do troféu Top Ser Humano, na categoria Organização. A premiação é oferecida pela ABRH (Associação Brasileira de Recursos Humanos) do Rio Grande do Sul, e busca reconhecer indivíduos e organizações que valorizam o Ser Humano como diferencial dentro de suas empresas. A cerimônia de entrega da distinção será realizada no dia dois de outubro, em cerimônia que acontece no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.

O case premiado teve como tema o “Empoderamento das Lideranças através da Gestão Compartilhada”, e apresenta o programa criado pela operadora de planos de saúde que aplicou um novo modelo de gestão, no qual foi incentivado o fluxo de comunicação e alinhamento entre os gestores da empresa.

Com o objetivo de unir o conhecimento estratégico do CCG com os conhecimentos específicos de cada gerente em sua área de atuação, visou-se uma maior fluidez e velocidade na resolução de demandas, bem como uma melhora no fluxo do compartilhamento e troca de ideias. Como resultado, percebeu-se uma agilidade na tomada de decisões, na proposição de projetos e na aprovação e execução de novas propostas.

O novo modelo de gestão, aplicado desde 2015, vem apresentando resultados positivos desde o início de sua realização, e mantém a perspectiva de se manter em uma crescente para os próximos ciclos. “Os resultados positivos podem ser percebidos pelos resultados financeiros favoráveis da empresa, bem como pelo aumento do número de unidades e pela conquista constante de novos clientes”, avalia Patrícia Campos, gerente de RH do CCG.

