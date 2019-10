Ceasa lança licitação para vender 65 lojas no complexo

A Ceasa (Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul), vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, irá realizar, na próxima segunda-feira (21) uma licitação para a venda de 65 espaços em 12 setores do complexo.

Pelo menos uma área é destinada para lancheria. Os outros espaços são para lojas. Os vencedores serão aqueles que fizerem as maiores ofertas. A documentação será recebida pela Comissão Especial de Licitação no auditório da Ceasa, no dia 21 de outubro, até 10h. A Ceasa fica na avenida Fernando Ferrari, 1.001, no Bairro Anchieta.

Veja o regulamento no site da Ceasa, clicando no tópico Editais/Pregões e depois em “Procedimento Licitatório 002-19 Boxes de 21.10.19”. Dúvidas sobre o procedimento licitatório e a documentação exigida podem ser esclarecidas pela gerente financeira Cláudia dos Santos, por meio do telefone (51) 2111-6627.

