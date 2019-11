Cem mil veículos devem passar pela Freeway em direção ao litoral neste feriadão

A CCR ViaSul, concessionária que administra a Freeway, estima que cerca de 100 mil veículos devem passar pela rodovia em direção às praias gaúchas e catarinenses neste feriadão de Proclamação da República.

Nesta quinta-feira (14), a expectativa é de que 55 mil carros circulem pela estrada. Nesta sexta-feira (15), outros 45 mil veículos são aguardados. Para evitar congestionamentos, a concessionária indica que os motorista peguem a estrada até as 16h ou após as 22h desta quinta e depois das 13h desta sexta.

Para o retorno, no domingo (17), a recomendação é de que os motoristas iniciem o seu deslocamento a Porto Alegre e Região Metropolitana até as 16h ou após as 22h.

A fim de contribuir com a fluidez no trânsito na Freeway, haverá, se necessário, o uso do acostamento como faixa adicional entre Gravataí e Osório na ida e no retorno do litoral.

As praças de pedágio de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha terão equipes extras para atender os usuários.