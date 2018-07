Uma forte demonstração de solidariedade. Esse foi o resultado de uma manhã na qual a Central de Doações do Governo do Estado recebeu mais de dez mil donativos, arrecadados pelo SESCON-RS, Operadora Vivo e CRCRS. Foram mais de sete mil agasalhos e três mil quilos de alimentos. A Primeira Dama do Estado, Maria Helena Sartori, recebeu o grupo e agradeceu a mobilização. A Central de Doações realiza toda a triagem e envia aos municípios gaúchos. No momento, estão necessitando principalmente de alimentos, vestimentas infantis e cobertores.

Pelo SESCON-RS foram doados cerca de 3.300 peças de roupas e 3.600 quilos de alimentos. A Campanha Social de arrecadação, que durou pouco mais de um mês, mobilizou as empresas de contabilidade ligadas a entidade. Representando o SESCON-RS estiveram presentes o Presidente, Célio Levandovski, a diretora, Lúcia Elena Haas, e a associada, Lisandra Ceratti, além de colaboradores.

A campanha de doações do Governo do Estado continua. Confira abaixo, os contatos para fazer a sua doação diretamente. O SESCON-RS também irá manter a sua mobilização.

Local: Centro Administrativo Fernando Ferrari/ Endereço: Avenida Borges de Medeiros, 1.501/Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-feira, das 8h30 às 18h/ Contato: (51) 3288-6781 ou (51) 3212-2675

