Centro Clínico Gaúcho usa tecnologia para ampliar opções em medicina preventiva

O Centro Clínico Gaúcho está usando a tecnologia a seu favor para ampliar suas iniciativas voltadas à medicina preventiva. A empresa colocou em prática a Clevercare, uma ferramenta que através de um smartphone disponibiliza informações e orientações a seus clientes. Ela promove o acompanhamento individual e ativo de fatores de risco à saúde.

A Clevercare utiliza soluções de inteligência artificial e algoritmos de processamento de linguagem para realizar a comunicação, sanando eventuais dúvidas e gerando estímulos de autocuidado personalizados de acordo com as necessidades dos beneficiários. Profissionais de saúde também realizam intervenções pessoais e diretas em caso de intercorrências observadas durante os processos de comunicação. “A medicina preventiva já é aplicada pelo CCG há mais de oito anos, e sempre buscamos inovar e melhorar os processos, visando aumentar a saúde dos nossos clientes. No nosso entendimento, investir em medicina preventiva é investir diretamente na saúde dos clientes”, destaca o diretor executivo financeiro do CCG, Fábio Rossetto.

Sobre o CCG

Fundado em 1991, o CCG possui tradição na prestação de assistência médica no Rio Grande do Sul, oferecendo diversas modalidades de planos com cobertura ambulatorial, hospitalar e odontológica. Atualmente, o CCG conta com mais de 175 mil beneficiários, 20 unidades próprias de atendimento e três unidades da rede compartilhada para a realização de pronto atendimento e consultas de emergência e com hora marcada de diversas especialidades médicas. Também opera com uma ampla rede credenciada em Porto Alegre e nas regiões Metropolitana, do Vale do Sinos e do Vale do Taquari e Caí para serviços ambulatoriais, hospitalares e laboratoriais. A operadora possui mais de 1.600 colaboradores, sendo 70% equipe própria de profissionais de saúde (médicos, odontologistas, enfermeiros e técnicos).