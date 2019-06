Chacina em bar deixa quatro pessoas mortas e 13 feridas no Rio de Janeiro

Policiais do 39º Batalhão da Polícia Militar de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, encontraram quatro pessoas mortas e outras 13 feridas em um bar do bairro Vila Daguimar, região central do município.

Segundo testemunhas, homens encapuzados e armados desceram de um carro e fizeram disparos contra o estabelecimento. Após os tiros, eles teriam fugido em direção à comunidade Posto 13, em Nova Iguaçu, também na Baixada. Os feridos foram levados para hospitais da região.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

