Chamado de gênio por jornais franceses, Neymar é exaltado por Mbappé e Rivaldo

Como não poderia deixar de ser, Neymar foi destaque na imprensa europeia neste domingo. O golaço que garantiu a vitória de 1 a 0 do PSG sobre o Strasbourg em meio a um clima hostil no Parque dos Príncipes recebeu elogios de publicações do Velho Continente.

“Gênio. Que pé do Neymar”, escreveu o diário “Le Parisien”, que enalteceu a boa atuação do atacante brasileiro. “A torcida vaia, e Neymar se agiganta”, publicou o jornal espanhol “El Pais”. “Um golpe de gênio que calou os críticos”, estampou o diário “L´Equipe”.

Além da imprensa, vários astros do futebol mundial exaltaram a boa atuação de Neymar na sua primeira partida pelo PSG na temporada.

Mbappé, companheiro de Neymar e que assistiu ao show do ex-santista das tribunas por estar machucado, disse: “Que golaço!”.

Melhor do mundo em 1999, o pentacampeão Rivaldo também elogiou o compatriota: “Parabéns Neymar pelo golaço de hoje e pela vitória. Com certeza não deve ter sido fácil jogar com sua torcida te vaiando mas você provou que tem muita personalidade e que independente de qualquer coisa vai dar seu melhor”.

Motivos para Real desistir de Neymar

Neste domingo, o jornal AS, da Espanha, divulgou um relatório econômico do Real Madrid, revelando detalhes da situação financeira do clube. Segundo a publicação, os merengues possuem condições de fazer uma contratação de grande porte de imediato se assim desejarem.

O diário diz que além de 156 milhões de euros (quase R$ 711 milhões) que o Real já possui em caixa, existe ainda uma política de crédito no valor de 285 milhões de euros (quase R$ 1,3 bilhão). Segundo a informação, foi assim que o time madridista considerou a contratação de Neymar nesta janela de transferências.

No entanto, uma possível chegada de Neymar gerou dúvidas nos bastidores do clube merengue, especialmente ao que diz respeito às condições físicas do brasileiro, que sofreu com lesões recentemente. Além disso, o receio de criar um mau ambiente pelo fato do camisa 10 ter preferido o Barcelona em 2013.

Dessa forma, quem ganha força como possível reforço para o Real Madrid é um nome bem conhecido de Neymar: Mbappé, companheiro de Paris Saint-Germain. O francês de apenas 20 anos deve ser a prioridade, e a ideia seria de ‘fazer de tudo’ para que a joia não renove contrato com o time parisiense – o atual vínculo vai até 2022.

