O consulado geral do Uruguai na cidade de Porto Alegre estima a chegada de 71 ônibus com torcedores residentes no país vizinho e na fronteira com o RS, para a segunda partida da Celeste na Copa América, nesta quinta (20), contra o Japão. A previsão do Consulado é que entre 20 e 25 mil uruguaios acompanhem a partida na Arena e em locais na cidade destinados à reunião da torcida.

