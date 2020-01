Mundo China confirma mais de 830 casos de infecção pelo coronavírus e 28 mortes

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

O número de mortes provocadas pelo coronavírus na China chegou a 25, com 835 casos de infecção confirmados e 1.072 suspeitas, segundo autoridades locais.

O país isolou cerca de 20 milhões de pessoas na região de Wuhan, onde surgiu a nova variedade do vírus, gerando mobilização das autoridades sanitárias internacionais.

O governo decidiu cancelar as festas populares previstas para a celebração do Ano-Novo chinês, que começariam na sexta-feira (25), como medida de proteção diante do alto número de casos.

Quais são os sintomas da infecção?

Casos mais leves podem se parecer com gripe ou resfriado comum, dificultando a detecção. Já casos mais graves podem evoluir para pneumonia e síndrome respiratória aguda grave ou causar insuficiência renal. Os sintomas incluem febre alta, tosse, dificuldade para respirar e lesões pulmonares.

