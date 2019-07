Separar o lixo reciclável do não reciclável e respeitar os horários de descarte é a nova ordem. Até o final do ano que vem, essa deve passar a ser a rotina em 46 cidades da China. Com isso, o governo chinês espera atingir uma meta de reciclagem de 35% dos resíduos produzidos e quer que todos os grandes municípios adotem a coleta seletiva compulsória até 2025.

Deixe seu comentário: